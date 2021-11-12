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Başkan Kılınç’tan, Adıyaman 1954 Spor’a destek

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman 1954 Spor’un Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Serik Belediyespor maçı için 500 bilet alarak destek verdi.

12 Kasım 2021 Cuma 12:55
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Başkan Kılınç’tan, Adıyaman 1954 Spor’a destek

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Adıyaman 1954 Spor’a tam destek veriyor.

Başkan Kılınç, Adıyaman temsilcisinin Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Serik Belediyespor maçı öncesi 500 adet bilet alarak, taraftara ücretsiz dağıtacak.

Bu sezon mücadele ettiği 2. Lig’de istediği sonuçları bir türlü alamayan Adıyaman 1954 Spor’a desteklerinin devam ettiğini söyleyen Başkan Kılınç, taraftarın çağrısına kulak vererek, Serik Belediyespor maçı için 500 adet bilet aldıklarını açıkladı. Başkan Kılınç konuyla ilgili verdiği bilgide, “Taraftar gruplarımızdan gelen çağrıya kayıtsız kalmadık. Hafta sonu oynanacak Adıyaman FK maçında 500 bilet desteğinde bulunuyoruz. Spora ve sporcuya desteğimiz her daim devam edecek” dedi.

Taraftarlar ise, her fırsatta Adıyaman 1954 spor’a ciddi destekler veren Başkan Kılınç’a teşekkür ederek, “Adıyaman’ımızı 2. Lig’de temsil eden takımımız Adıyaman 1954 Spor maalesef lige istediği gibi bir giriş yapamadı. Ardı ardına aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde sıkıntılı günler geçiren takımımıza destek olmak ve bu kötü senaryoyu bir an önce sonlandırmak için taraftar grupları olarak bir kampanya başlattık. Her zaman olduğu gibi bu kampanyamıza da en büyük desteği Belediye Başkanımız verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zaten göreve geldiği günden bu yana her zaman takımımızın ve taraftarımızın yanında olan değerli Başkanımıza, bu ve önceki desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. İnşallah el ele vererek sezon sonunda istediğimiz yerde ligi tamamlarız” diye konuştular.

 

Kaynak: PHA
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