Başkan Kılınç, Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda ter döktü - Videolu Haber

Bir hekim olması münasebetiyle her fırsatta vatandaşlara sağlıklı bir yaşam için spor yapmaları konusunda önerilerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kendisi de fırsat buldukça spor yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak, Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışanlarının motivasyonunu arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Adıyaman Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda ter döken Başkan Kılınç, ortaya koyduğu performansla alkış aldı.

4 grupta toplam 16 takımın mücadele ettiği turnuvanın üçüncü gün maçında karşı karşıya gelen Özel Kalem Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü maçında Özel Kalem Müdürlüğü formasını giyen Başkan Kılınç'ın takımı, rakibini 8-3 yendi.

Maç sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak bir takım havasında bu şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizi daha da arttırmak için personelimizle birlikte böyle bir etkinlikte bir araya geldik. Temennimiz turnuvanın centilmenlik ve kardeşlik içerisinde geçmesidir. İnşallah kazasız, belasız, sakatlık olmadan tamamlanan güzel bir turnuva olur" diye konuştu.

Günün diğer maçında ise aynı grupta yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğünü 6-1 mağlup etti.

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