Başarılı sporculardan Gönen'e ziyaret

"Turkcell Türkiye 14 Yaş Altı (U14) Salon Şampiyonası" 22-23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştiği kız ve erkek sporcular olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen şampiyonada, 2009 Kızlar 2000 m yürüyüş Türkiye Şampiyonu İremsu Turmaz ve 2009 Erkekler 2000 m yürüyüş Türkiye Şampiyonu Muhammed Emir Işık, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'i ziyaret etti.

Ziyarette Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, Karacaoğlan Okul Müdürü Zeynal Abidin Devran, Polis Amca İmam Hatip Okulu Müdürü Abuzer Yavcik ve öğrencileri yarışmaya hazırlayan Halk Eğitim Merkezi Beden Eğitimi Öğretmeni ve usta öğreticiler eşlik etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gönen, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Ziyaret, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in öğrencilere çeşitli ödüller vermesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.