Balkan Şampiyonasında Adıyamanlı sporcular madalyaları topladı

“Bayrağımızın Makedonya semalarında dalgalandığı için gurur duyuyoruz”

Milli Sporcu Seyda Emirhan Doğunç’u tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Balkan Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Seyda Emirhan Doğunç ikincilik unvanını alarak şanlı bayrağımızı Makedonya’da bütün sporcuların huzurunda dalgalandırmayı başardı. Bizler yaşadığımız mutluluk ile beraber bayrağımızın Makedonya semalarında sporcularımızın başarısıyla dalgalandığı için gurur duyuyoruz. İlimizde birçok farklı branşta büyük başarılara imza atan sporcular yetiştiriyoruz. Özellikle Uluslararası şampiyonalara katılan sporcularımızın sayısının artmasın ve elde ettikleri başarılar sadece bizleri değil, diğer sporcularımızı da motive ederek örnek oluyor. Ben şampiyon sporcumuza elde ettiği başarılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.