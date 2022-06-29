'Babalar Günü’nde Satranç Turnuvası' düzenlendi

"Babalar Günü Satranç Turnuvası" yarışmalarını değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Babalar Günü nedeniyle Adıyaman Park AVM ‘de yapılan “Babalar Günü Satranç Turnuvası” yarışmalarına 158 sporcunun katılım sağlaması hepimizi mutlu etti.Ben müsabakalara katılan tüm ailelerimize ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve Adıyaman Park AVM yetkililerine teşekkür ederim" dedi.

Adıyaman’ın bir satranç ili olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve herkesin satrancı tutku ile sahiplendiğini belirten il Müdürü Fikret Keleş,"Gençlerin son yıllarda büyük bir ilgi gösterdiği satranç sporunda çok başarılı sporcular yetiştirmeye başladık. Gelecek düşünce gücünü hamleye dönüştüren genç sporcu sayısında daha fazla artış bekliyoruz. Ben müsabakalara katılan ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Park AVM Genel Müdürü Abuzer Karaca ve Satranç İl Temsilcisi Harun Fırat tarafından çeşitli ödüller verildi.