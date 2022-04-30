Aydın’dan maç öncesi Adıyaman 1954 Spor’a moral ziyareti - Videolu Haber

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında oynayacağı Çorum Spor maçı hazırlıklarına Atatürk Stadyumunda devam ettirirken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın ziyaretine AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin eşlik etti.

(TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman 1954 Spor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar’ı ziyaret ederek sporculara başarılar diledi.

“Bayrama bir gün erken girmiş olacağız”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, “Adıyaman zor zamanlarda gerçekten çok ciddi başarılar elde etti. Hocamızın ve futbolcularımızın motivasyonu çok güzel yarınki maça hazırlar. Biz yarın bu kritik maçta inşallah çok güzel bir netice ile Adıyaman olarak bayrama bir gün erken girmiş olacağız. Yarın hem taraftarımızla birlikte tribünleri tıklım tıklım dolduracağız. Bütün Adıyamanlı sevdalıları olarak Adıyamanspor yanında olacağız. Galibiyet sonrası buralar coşkulu olacak. Adıyaman zor zamanlarda gerçekten çok ciddi başarılar elde etti. Hocamıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Galibiyet sonrasında Adıyamanspor için kalıcı bir tesis ve diğer imkanlar ile ilgilide çalışmalarımız olacak” dedi.

Aydın, antrenman sonrası sporculara baklava ikramında bulunulurken hatıra fotoğrafı çektirildi.

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