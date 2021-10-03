Ayak tenisi turnuvası sona erdi

Adıyaman' da ilk kez yapılan ve 16 takımın katıldığı turnuvada, takımlar birincilik için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

“Ayak tenisi, ülkemizde olduğu gibi Adıyaman’da yeni bir spor dalı”

Adıyaman tarihinde ayak tenisi turnuvasının ilk kez yapıldığı söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Ayak tenisi, ülkemizde olduğu gibi Adıyaman’da yeni bir spor dalı. İlk defa bir turnuva düzenledik ve başarıyla gerçekleştirdik. Doğu Avrupa’nın gözde sporu ayak tenisi son yıllarda Türkiye'de de ilgi görmeye başladı. Futnet olarak da bilinen Footballtennis, futbolla oynanan bir spordur. İçeride veya dışarıda açık havada oynanabilen ve rakipler dışında topun vücudunun herhangi bir bölümü ile topa vurarak iki rakip takımla düşük bir ağla bölünebilen bir top oyunudur. Bu keyifli organizasyondan sonra daha büyük müsabakalara ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum. Ben müsabakalara katılan tüm sporculara teşekkür ederim” dedi.