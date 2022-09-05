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Atıcılık Nemrut Kupası şampiyonları kupa ve madalyalarını aldı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan Skeet Nemrut Adıyaman Kupası yarışmaları Adıyaman’ın ev sahipliğinde Sitilce Atış Poligonunda yapıldı.

05 Eylül 2022 Pazartesi 11:12
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Atıcılık Nemrut Kupası şampiyonları kupa ve madalyalarını aldı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Adıyaman Skeet Nemrut Kupası yarışmalarına Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Konya ve Malatya’dan 50 sporcu katıldı.
Adıyaman Skeet Nemrut Kupasına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,”Türkiye'deki en iyi atış poligonlarından biri olan Adıyaman' da sizleri misafir etmenin gururunu yaşıyoruz. 3 gün süren yarışmalara Adıyaman ile birlikte 5 farklı ilden 50 sporcunun katıldığı müsabakalar büyük bir çekişme ile geçti. Büyük bir cekişme içerisinde geçen müsabakalar sonrası da  şampiyonlar kupalarını aldı.Ben ilimize gelerek müsabakalara katılan tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Yarışmalar sonunda;
Büyük Erkekler kategorisinde Birinci Okan Yüce / Adana ikinci Mehmet Candan / Malatya Üçüncü ise Orhan Toklu / Adana
Yıldız Erkekler Kategorisinde Birinci Mustafa Batuhan Şanlı / Kahramanmaraş İkinci Muhittin Can Önür /Konya Üçüncü ise Harun Cömert/ Kahramanmaraş
Veteranlar Kategorisinde Birinci Fevzi Bener / Adıyaman ikinci Salim Canogullari / Adana üçüncü ise Ramazan Belli / Malatya
Yıldız Kadınlar Kategorisinde Birinci Havva Köşe / Kahramanmaraş
Genç Kadınlar Kategorisinde Birinci Ayşegül Zencir / Kahramanmaraş
Büyük Erkekler Takım Kategorisinde Birinci Adana ikinci Malatya ve üçüncü Adıyaman oldu.
Şampiyon Sporculara Kupa ve Madalyalarını Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Atıcılık ve Avcılık Adıyaman İl Temsilcisi Fevzi Bener verdi.
Yarışmalar sonunda sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: PHA
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