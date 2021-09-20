Ankara Spor: 6 Adıyaman 1954 Spor: 1

Osmanlı Stadında oynanan karşılaşmayı Lütfullah Aslan yönetti. Maçın 2.,17. ve 38. dakikasında Erdem Çetinkaya’nın golü ile Ankara Spor ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda 56. dakikada Eren Keleş, 62, dakikada Şahin Fıstıkçı golleri ile Ankara Spor, 5-0 öne geçti. 77 dakikada Kerem Çalışkan’ın golüyle Adıyaman 1954 Spor durumu 5-1 yaptı. 80. dakikada Sedat Cengiz golü ile Ankara Spor farkı 5’e çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Ankara Spor, Adıyaman 1954 Spor‘u 6-1 mağlup etti.