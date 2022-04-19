Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi

Cumhuriyet Spor Salonunda 8 – 10 Nisan tarihleri arsında yapılan ve 3 gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarına Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan 116 sporcunun katılımıyla centilmenlik ruhu içerisinde madalya için mücadele ettiler.

Karate Grup Müsabakalarına 8 farklı ilden katılan sporcuları misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, "Farklı illerden ilimize gelerek madalya için mücadele eden 116 sporcuyu iki gün boyunca misafir ettik. Keyifli ve heyecan dolu müsabakalarda dereceye giren tüm sporcularımızı gönülden kutluyor, katılacakları yarı final yarışmalarında kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Grup müsabakaları sonunda derece giren sporculara madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri verdi.