Galeriler Yazarlar
Adıyaman 24
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.529,77
ALTIN
931,84
DOLAR
14,66
STERLİN
19,11
EURO
15,83

Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi

Adıyaman'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Yarışmaları sona erdi.

19 Nisan 2022 Salı 13:33
1 Okunma
Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi

Cumhuriyet Spor Salonunda 8 – 10 Nisan tarihleri arsında yapılan ve 3 gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarına Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Gaziantep  ve Şanlıurfa’dan 116 sporcunun katılımıyla centilmenlik ruhu içerisinde madalya için mücadele ettiler.
Karate Grup Müsabakalarına 8 farklı ilden katılan sporcuları misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, "Farklı illerden ilimize gelerek madalya için mücadele eden 116 sporcuyu iki gün boyunca misafir ettik. Keyifli ve heyecan dolu müsabakalarda dereceye giren tüm sporcularımızı gönülden kutluyor, katılacakları yarı final yarışmalarında kendilerine başarılar diliyorum" dedi. 
Grup müsabakaları sonunda derece giren sporculara madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri verdi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın sporculardan 'Kadına Karşı Şiddet Cehalet ve Suçtur' pankartlı mesaj
Kadın sporculardan 'Kadına Karşı Şiddet Cehalet ve Suçtur' pankartlı mesaj
Adıyaman’da atletizm grup müsabakaları sona erdi
Adıyaman’da atletizm grup müsabakaları sona erdi
Perre Antik Kent'te sporculardan nefes kesen gösteri
Perre Antik Kent'te sporculardan nefes kesen gösteri
Karşılaşma sonrası polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı - Videolu Haber
Karşılaşma sonrası polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı - Videolu Haber
2 bin yıllık mekanda spor gösterileri sunuldu
2 bin yıllık mekanda spor gösterileri sunuldu
Şampiyon sporculardan Rektör Turgut’a ziyaret
Şampiyon sporculardan Rektör Turgut’a ziyaret
Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi
Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi
Fenerbahçeli taraftarlar galibiyet coşkusu yaşadı - Videolu Haber
Fenerbahçeli taraftarlar galibiyet coşkusu yaşadı - Videolu Haber
Okullar arası yüzme il birinciliği yarışlarına SANKO damgası
Okullar arası yüzme il birinciliği yarışlarına SANKO damgası
Şampiyonluk kupası ile Vali Çuhadar’a ziyaret
Şampiyonluk kupası ile Vali Çuhadar’a ziyaret
Bileğinin hakkıyla milli takıma girdi
Bileğinin hakkıyla milli takıma girdi
Kahta Fen Lisesi, Adıyaman’ı temsil ediyor
Kahta Fen Lisesi, Adıyaman’ı temsil ediyor
Adıyaman'da tenis grup müsabakaları sona erdi
Adıyaman'da tenis grup müsabakaları sona erdi
SANKO Okulları öğrencilerinin tenis başarısı
SANKO Okulları öğrencilerinin tenis başarısı
Adıyaman'da 258 sporcu şampiyonluk için hünerlerini sergiledi
Adıyaman'da 258 sporcu şampiyonluk için hünerlerini sergiledi
SANKO Okulları öğrencilerinin tenis başarısı
SANKO Okulları öğrencilerinin tenis başarısı
SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu
SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu
Yüzmede 72 madalya ile büyük başarı
Yüzmede 72 madalya ile büyük başarı
SANKO Okulları öğrencileri okçulukta birinci ve ikinci oldu
SANKO Okulları öğrencileri okçulukta birinci ve ikinci oldu
SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı
SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı
En hızlı yürüyen postacılar belli oldu
En hızlı yürüyen postacılar belli oldu
Adıyaman'da '02 Cendere Grubu' dernek statüsüne kavuştu
Adıyaman'da '02 Cendere Grubu' dernek statüsüne kavuştu
18 ilin karatecileri Adıyaman’da mücadele etti
18 ilin karatecileri Adıyaman’da mücadele etti
Amatör maçta tekme tokatlı kavga - Videolu Haber
Amatör maçta tekme tokatlı kavga - Videolu Haber
SANKO Okullarının yüzme başarısı
SANKO Okullarının yüzme başarısı
Göksu Nehri’nin serin sularında rafting heyecanı
Göksu Nehri’nin serin sularında rafting heyecanı
Kırmızı kart, yeşil sahaları arenaya dönüştürdü: 1 yaralı
Kırmızı kart, yeşil sahaları arenaya dönüştürdü: 1 yaralı
SANKO Okulları öğrencisinin Milli Takım gururu
SANKO Okulları öğrencisinin Milli Takım gururu
Kritik haftalar öncesi şehir tek yürek oldu
Kritik haftalar öncesi şehir tek yürek oldu
Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim