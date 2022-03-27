Amatör maçta tekme tokatlı kavga - Videolu Haber

Bölgesel Amatör Lig 3. bölge 16. hafta mücadelesinde Besni ilçe Stadyumu'nda Besni Akın Spor ile İmamağa Spor karşılaşmasında maçı yöneten hakem tarafından iki takımdan birer oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartın ardından iki takım sporcular arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcular tekme tokat bir birine girdi.

Sporcular arasında yaşanan tekme tokat kavgayı fark eden polis ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada Besni Akın Spor oyuncusu Mahmut Terezeci, yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Terezeci'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken 65. dakikada çıkan kavga nedeniyle maç iptal edildi.

Haberin Videosu :