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Adıyamanlılar kampla tanışacak

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan “Gazihan Dede Çadır Kampı” 25 Eylül Cumartesi günü kurulacak.

24 Eylül 2021 Cuma 15:36
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Adıyamanlılar kampla tanışacak

Adıyaman İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş;"Amacımız Adıyaman’ın kültür turizminde olduğu gibi doğa turizmindeki potansiyelini de ortaya çıkarmak. Binlerce yıllık tarihi mekânlarımız doğal güzellikleriyle herkesi büyülüyor. İlimizde alternatif turizm potansiyellerini kullanarak tarihi ve turistlik yerlerinin yanı sıra doğal güzelliklerimizi de gençlere tanıtabilmeyi hedefliyoruz. Böylece doğa, spor, turizm ve kamp bir arada ilimizin tanıtımına katkı sağlayacaktır” dedi.
Kamp merakı olanların bir arada keyifli bir gün geçireceğini belirten İl Müdürü Fikret Keleş: "Gazihan Dede Mesire alanında yapılacak olan 1 gecelik Çadırını Kap Gel Kampı Adıyamanlı herkesin ücretsiz şekilde katılabileceğini bir organizasyon olacak. Kamp hayatını sevenlerin bu organizasyon için hemen kayıt yaptırmalarını bekliyoruz. Çadır kampına 23 Eylül Cumartesi günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Gençlik Merkezinden 15.00 – 16.00 saatleri arası ücretsiz servis imkanı da sağlayacağız. Umarım keyifli bir organizasyon sonrasında ilimizin farklı bölgelerinde yeni kamplarla bu heyecanı yaşamaya devam ederiz” dedi.

Kaynak: PHA
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