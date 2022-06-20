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Adıyamanlı sporcular U14 atletizm Türkiye şampiyonasında madalyaları topladı

Bursa'da U16 Türkiye Şampiyonasında U14 Erkekler 3000 metre yürüyüş kategorisinde Muhammet Emir Işık ve U14 Kızlar 3000 metre yürüyüş kategorisinde Kübra Dalmış Altın Madalyanın sahipleri olurken, İkra Sena Kılınç ise Türkiye 2'incisi oldu.

20 Haziran 2022 Pazartesi 14:49
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Adıyamanlı sporcular U14 atletizm Türkiye şampiyonasında madalyaları topladı

Bursa'da 14-15 Haziran tarihleri arasında yapılan U16 Türkiye Şampiyonasında U14  Erkekler 3000 metre yürüyüş kategorisinde Muhammet Emir Işık ve U14 Kızlar 3000 metre yürüyüş kategorisinde Kübra Dalmış Altın Madalyanın sahipleri olurken, İkra Sena Kılınç Türkiye 2'incisi oldu.  
Altın Madalya alan Şampiyon Sporcuları makamında kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, azimle çalışan sporcuların emeklerinin karşılığında mutlaka derece yaparak, madalya aldıklarını söyledi.
Şampiyonları kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş," Yaklaşık 1100 atletin yer aldığı Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası’nda iki gün süren yarışların ardından şampiyonlar belli oldu. Kıyasıya çekişmenin yaşandığı organizasyonda geleceğin yıldız adayları sporcular mücadele etti. Katıldıkları her yarışta mutlak suretle derece elde etmeden gelmeyen atletizm sporcularımızın gelecekte çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bizlere her yarışta elde ettikleri başarılarla şampiyonluklar getiren atletizm sporcularımıza ilimiz adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızı bu seviyeye getiren ve yetiştiren antrenörlerimizi de ayrıca kutluyorum" dedi.  
Müsabakalar sonucu büyük bir başarı elde ederek Adıyaman’a dönen ve şampiyonluk sevincini Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaşan sporcular Muhammet Emir Işık, Kübra Dalmış, Sena Kılınç, antrenörleri Adem Arpacı ve Elmas Akıncı Adıyaman adına elde ettikleri başarılardan dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade etti.

Kaynak: PHA
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