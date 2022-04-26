Adıyamanlı sporcular 76 madalya alarak Türkiye finaline yükseldi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada,"Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Yarışlarına Hakkari, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van illerinden 194 sporcu, mücadele etti. Yüzme Sporcularımız müsabakalarda 23 tane birincilik madalyası, 23 tane ikincilik madalyası, 30 tane üçüncülük madalyası toplamda 76 madalya alarak 13- 14 yaş grubu erkekler kategorisinde takım halinde 1. olup kadınlar yaş kategorilerde takım halinde 2. elde etti. Bu başarı ilimiz için gerçekten mutluluk verici. Ben çocuklarını yüzme sporuna teşvik eden başta ailelerimizi, yarışlarda derece elde sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılarının devamını diliyorum" dedi.