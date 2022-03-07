Adıyamanlı sporcu Portekiz’de Kros dünya şampiyonasına katılacak

Adıyamanlı sporcu Kader Güvenç ve Antrenörü İbrahim Sabaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret ederek katılacakları büyük şampiyona öncesi moral depoladı.

Atletizmde büyük başarılar elde ettiklerini belirten İl Müdürü Fikret Keleş, tıpkı Atletizm sporcu Kader Dost gibi sporcularından Kader Güvenç’de 12 Mart tarihlerinde yapılacak olan Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonasında Adıyaman ve Türkiye’yi temsil edeceğini söyledi.

Atletizm sporuna 2012 yılında başlayan kader Güvenç’in bugüne kadar ulusal ve uluslararası bir çok başarıya imza attığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"10 yıllık Atletizm kariyerine bir Liselerarası Olimpiyat 2.liği, Türkiye Şampiyonluğu, Balkan 4.lüğü sığdıran Milli Atletizm Sporcusu Kader Güvenç, elde ettiği başarılarla bizleri her zaman gururlandıran bir sporcumuz. Kader Güvenç’i bu büyük yarışlara hazırlayan Milli Sporcu Antrenörümüz İbrahim Şabaş ile Portekiz’den elde edecekleri büyük başarılar ve birincilik ile ülkemize döneceklerine inanıyorum."dedi.