Adıyamanlı sporcu Kikck Boks’da Türkiye 3'üncüsü oldu

Adıyaman İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Ordu’da düzenlenen Türkiye Büyükler Kick Boks Şampiyonasına 81ilden 1000 sporcunun katılımı ile düzenlenen şampiyona da 55 kilogramda da Sporcumuz Filiz Kuşbey Türkiye 3.cülüğü madalyası aldı. Bayan sporcularımızın erkekler kadar başarılı olup müsabakalarda madalya alması hepimizi gururlandırıyor. Bu önemli başarılardan dolayı başta antrenörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlimizi başarıyla temsil ederek Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan sporcularımızın hepsi ile gurur duyuyorum"dedi.