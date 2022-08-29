Adıyamanlı sporcu Balkan Şampiyonasına katılıyor

Yunanistan’ın Kozana şehrinde 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Balkan Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olan Adıyamanlı Judo Sporcu Resul Taştan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret etti.