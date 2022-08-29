Balkan Şampiyonasına katılacak olan Adıyamanlı sporcu Resul Taştan’ın madalya ile döneceğine inanıyorum diyen İl Müdürü Fikret Keleş, "Antrenörümüz Tacettin Pektaş sporcumuzu uzun zamandır müsabakalara hazırlıyor. Umarım emeklerimizin karşılığını madalya ile alarak bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal marşımızı okuturuz. Sizlere başarılar diliyorum" dedi.Kaynak: PHA
Adıyamanlı sporcu Balkan Şampiyonasına katılıyor
Yunanistan’ın Kozana şehrinde 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Balkan Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olan Adıyamanlı Judo Sporcu Resul Taştan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret etti.
29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:32
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