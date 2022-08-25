Adıyamanlı karateciler başarıyla döndüler

Gerçekleştirilen turnuvada Adıyaman 5. sıraya taşıyarak 7 madalya ile dönen çocukların büyük sevinç yaşadı.

Zorlu bir turnuvada elde edilen başarının gururunu yaşadıklarını ifade eden Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik,"Çeşitli sebeplerle ailelerinden yoksun kalan ya da hayatlarının bir noktasında yaşının küçüklüğüne göre büyük dertlerle baş başa kalmış çocuklar himaye altına alınarak geleceklerinin topluma yararlı bir şekilde geliştirilmesi en önemli vazifelerimizdendir. Biz bu bilinçle çocuklarımızın toplumsal hayata uyumlarını sağlarken aile şefkati, sevgisi ve ilgisi içerisinde sosyal, sportif ve kültürel alanları kapsayıcı tüm gelişimlerini desteklemeyi eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktayız. Geleceğimiz olan çocuklarımızın akademik gelişimlerini desteklememizin yanı sıra farklı gelişimsel alan yönlerini ortaya çıkarma yaklaşımlarımızı her daim inovasyon içerisinde arttırmakta ve sürdürmekteyiz. Bu minvalde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğümüz ve Karate Antrenörümüz Sayın İsmail GÜNAY’ın, Karate alanında başarı gösteren çocuklarımızı yetiştirmeleri bizim gurur tablolarımızdan bir tanesini oluşturmaktadır. Bu tablomuzu Diyarbakır’da düzenlenen Karate şampiyonasında da çocuklarımızın elde ettikleri başarılarıyla taçlandırmış olduk. Bu vesileyle; İlimizi 5. Sıraya taşıyarak 7 madalya kazanan çocuklarımızı tebrik ediyor, çocuklarımızın bu başarıya ulaşmalarına katkı sağlayan ve emek veren tüm personellerimize teşekkür ediyorum."dedi.