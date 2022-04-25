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Adıyamanlı atıcılar altın ve gümüş madalya ile döndüler

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası yarışmasında Yıldız Erkekler kategorisinde yat atışlarında yarışan Adıyamanlı sporcu Ahmet Muhammed Tekdal altın madalya alırken, aynı kategoride yarışan Osman Buran ise Türkiye ikincisi olarak Gümüş madalya kazandı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:07
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Adıyamanlı atıcılar altın ve gümüş madalya ile döndüler

Adıyaman Yeni Mahalle Dijital Atış Poligonunda antrenman yapan atıcıları ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, müsabakalarda altın ve gümüş madalya alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.
Havalı Silahlarda 5 Türkiye Şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Ahmet Muhammed Tekdal’ın elde ettiği başarıların ve kırdığı Türkiye rekorlarının gerçekten gurur verici bir başarı olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri,"Memleketimizin gururu olan Muhammed, katıldığı her organizasyonda hedefi tam isabet ile 12’den vuran bir sporcu olmayı başarmıştır. Yetişmesinde büyük emekleri olan başta antrenörümüze ve ona her zaman destek olan ailesine çok teşekkür ediyorum. Gelecekte sadece Türkiye rekoru değil uluslar arası başarılara da imza atacağına inandığım sporcumuz Ahmet Muhammed Tekdal ile gurur duyuyorum. Kendisine Muhammedi örnek alan ve katıldığı ilk yarışmada Türkiye ikincisi alan Osman Buran’da gelecek vaat eden sporcularımızdan birisidir. Ben katıldığı ilk müsabakadan madalya ile dönmeyi başardığı için kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

 

Kaynak: PHA
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