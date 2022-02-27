Adıyaman'ın tarihi mekanları raftingle buluştu - Videolu Haber

Adıyaman’da tarihi Fırat Havzası içerisinde yer alan Göksu çayı üzerinde başlayıp, Kızılin Köprüsünde son bulan rafting parkurunda ilk kez botlar suya indi.

Commagene dönemine ait tarihi parkurda gerçekleştirilen organizasyonda tekneler azgın sular ile boğuşarak zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

Rafting heyecanına Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

"Rafting için çok uygun bir parkurumuz var"

Tarihi bir parkurda ilk kez gerçekleştirilen rafting etkinliğinin gerçekten heyecan verici ve görmeğe değer bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şöyle konuştu:

"Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Besni Kaymakamlığı öncülüğünde 13 - 15 Mayıs tarihleri arasında Besni Kızılın ’de yapılacak olan Rafting Analiğ 3 Grup müsabakaları öncesi 2 adet Rafting yarış botu cemrenin suya düştüğü bugün Besni Kızılın Köprüsü mevkiinde Göksu Çayına indirildi.

Gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon ile şunu gördük, gelecekte üç tarafı sularla çevrili bir kent olan ilimizde tarihi ve doğal güzellikleriyle iç içe Rafting için çok uygun bir parkurumuz var. Gelecekte rafting branşında sporcular yetiştirerek ilimizde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaparak aynı zamanda spor turizmine katkıda bulunmuş olacağız. Rafting branşının Besni Kızılin bölgesinde uygulama aşamalarında katkı ve desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımız Nazlı Demir’e teşekkür ederim."

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