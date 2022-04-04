Adıyaman'da tenis grup müsabakaları sona erdi

Senenin 12 ayın spor müsabakalarına uygun tesislere sahip olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü yetkilileri, şöyle konuştu:

"Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ilk kez ev sahipliğini yaptığı ve 3 gün süren bu büyük organizasyon kapsamında Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Tunceli illerinden toplam 175 Sporcu Okullararası Gençler Kız ve Erkek Tenis Grup yarışmalarında mücadele etti.

İlimize kazandırdığımız bu yeni tenis kortlarında gerçekleştirdiğimiz ilk büyük organizasyonumuzu bu hafta sonu başarıyla tamamladık. Ben ilimize gelip müsabakalara katılan tüm sporcularımızı ve derece elde edenleri gönülden kutluyorum.”

Yarışmalar sonunda derece giren illere madalya ve başarı belgelerini Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Tenis İl Temsilcisi Mehmet Kılınç verdi.