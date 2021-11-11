Adıyaman’da okul sporları değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında, dönem içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler ve sistemde yapılan değişiklikler hakkında antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerine bilgiler verildi.

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Pınar, Spor Şube Müdürü Sezgin Yıldırım, Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Türkiye genelinde spor faaliyetlerinde büyük bir başarıya imza atan ilimizde spor faaliyetleri gerçekten Bölgenin başarı ortalamasının çok üstünde. 2019 – 2020 sezonunun da ilimizde 37 farklı branşta 186 kategoride 12 bin civarında öğrencimizin spor faaliyetlere katılımını sağladık. 2 yıldan fazla bir süredir dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan salgın dolayısıyla okul sporları faaliyetlerinin yapılmadığını düşünecek olursak pandemiden dolayı ara vermek zorunda kalınan yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine Eylül Ayı itibariyle yeniden başlandığını 2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim yılında Adıyaman’da 37 branş 250 kategoride il ve ilçe olmak üzere yaklaşık 880 okul ile okul sporları faaliyetlerine başlayacağız. Yeni dönem spor faaliyetlerinde aynı başarıyı artırmak için daha fazla çalışacağız. 22 Kasım günü itibariyle okul sporları faaliyetlerine Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde müsabakalar başlayacak. Adıyaman’da son yıllarda artan sporcu ve Milli Sporcu sayısı kentimizi Bölgenin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getirirken, spor aynı zamanda ilimizin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımına da önemli katkılar sağlamaktadır” dedi.