Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Adıyaman’da okul sporları değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman’da, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı okul sporları, değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

11 Kasım 2021 Perşembe 11:56
2 Okunma
Adıyaman’da okul sporları değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında, dönem içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler ve sistemde yapılan değişiklikler hakkında antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerine bilgiler verildi.  

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Pınar, Spor Şube Müdürü Sezgin Yıldırım, Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri katıldı.  

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Türkiye genelinde spor faaliyetlerinde büyük bir başarıya imza atan ilimizde spor faaliyetleri gerçekten Bölgenin başarı ortalamasının çok üstünde. 2019 – 2020 sezonunun da ilimizde 37 farklı branşta 186 kategoride 12 bin civarında öğrencimizin spor faaliyetlere katılımını sağladık.  2 yıldan fazla bir süredir dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan salgın dolayısıyla okul sporları faaliyetlerinin yapılmadığını düşünecek olursak pandemiden dolayı ara vermek zorunda kalınan yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine Eylül Ayı itibariyle yeniden başlandığını 2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim yılında Adıyaman’da 37 branş 250 kategoride il ve ilçe olmak üzere yaklaşık 880 okul ile okul sporları faaliyetlerine başlayacağız. Yeni dönem spor faaliyetlerinde aynı başarıyı artırmak için daha fazla çalışacağız. 22 Kasım günü itibariyle okul sporları faaliyetlerine Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde müsabakalar başlayacak. Adıyaman’da son yıllarda artan sporcu ve Milli Sporcu sayısı kentimizi Bölgenin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getirirken, spor aynı zamanda ilimizin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımına da önemli katkılar sağlamaktadır” dedi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besni’de rafting heyecanı başlıyor
Besni’de rafting heyecanı başlıyor
MASDER'den Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a Ziyaret
MASDER'den Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a Ziyaret
Kahta 02 Spor: 2 Hendek Spor: 1
Kahta 02 Spor: 2 Hendek Spor: 1
Besni Akınspor: 4 Gaziantep Kale Spor: 2
Besni Akınspor: 4 Gaziantep Kale Spor: 2
60 sporcu bisikletleriyle Nemrut Dağı'na tırmandı
60 sporcu bisikletleriyle Nemrut Dağı'na tırmandı
Nemrut Dağı'nın zirvesine bisikletle tırmanılacak
Nemrut Dağı'nın zirvesine bisikletle tırmanılacak
Kahta 02 Spor, ligdeki ilk galibiyetini aldı
Kahta 02 Spor, ligdeki ilk galibiyetini aldı
Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu öğrencileri madalyaları topladı
Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu öğrencileri madalyaları topladı
Fatih Akyel: Deplasmandan 3 puanla döneceğiz
Fatih Akyel: Deplasmandan 3 puanla döneceğiz
Kahta’da ‘Amatör Spor Haftası’ sona erdi
Kahta’da ‘Amatör Spor Haftası’ sona erdi
Masterler Futbol Turnuvası başladı!
Masterler Futbol Turnuvası başladı!
'Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimi sona erdi
'Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimi sona erdi
Kahta’da ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri başladı
Kahta’da ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri başladı
Perre Antik Kenti’nde ‘Amatör Spor Haftası’ törenle kutlandı
Perre Antik Kenti’nde ‘Amatör Spor Haftası’ törenle kutlandı
Gölbaşı'nda ‘Amatör Spor Haftası’ kutlandı
Gölbaşı'nda ‘Amatör Spor Haftası’ kutlandı
Kahta 02 Spor: 0 Çatalcaspor: 0
Kahta 02 Spor: 0 Çatalcaspor: 0
Adıyaman 1. Amatör Küme'de Gruplar belirlendi
Adıyaman 1. Amatör Küme'de Gruplar belirlendi
Ayak tenisi turnuvası sona erdi
Ayak tenisi turnuvası sona erdi
Doğaseverler çadır kampında buluştu
Doğaseverler çadır kampında buluştu
Adıyaman’da dostluk kazandı
Adıyaman’da dostluk kazandı
Adıyamanlılar kampla tanışacak
Adıyamanlılar kampla tanışacak
Adıyaman’da Avrupa Spor Haftası etkinliği - Videolu Haber
Adıyaman’da Avrupa Spor Haftası etkinliği - Videolu Haber
Şampiyonluğa giden yolda engel tanımadı
Şampiyonluğa giden yolda engel tanımadı
Ankara Spor: 6 Adıyaman 1954 Spor: 1
Ankara Spor: 6 Adıyaman 1954 Spor: 1
Adıyaman Boks’da Türkiye 2.’si ve 3'sü oldu
Adıyaman Boks’da Türkiye 2.’si ve 3'sü oldu
Balkan Şampiyonasında Adıyamanlı sporcular madalyaları topladı
Balkan Şampiyonasında Adıyamanlı sporcular madalyaları topladı
Maddi imkansızlıklardan Avrupa’ya gidemeyen çoban, Ankara’da Türkiye 3.’sü oldu
Maddi imkansızlıklardan Avrupa’ya gidemeyen çoban, Ankara’da Türkiye 3.’sü oldu
Türkiye Şampiyonasında Halil Çoban Türkiye 3’üncüsü oldu - Videolu Haber
Türkiye Şampiyonasında Halil Çoban Türkiye 3’üncüsü oldu - Videolu Haber
İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı
İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı
Kahta 02 Spor - Artvin Hopa Spor: 1-1
Kahta 02 Spor - Artvin Hopa Spor: 1-1

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim