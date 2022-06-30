Adıyaman'da GSB Spor Okulları açıldı

Adıyaman Atletizm Pistinde düzenlenen GSB Spor Okulları açılış törenine Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Müdür Vekili Fevzi Bener, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Müdür Vekili Fevzi Bener; 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’nde başlatılan eğitimlerden, 5-18 yaş gruplarındaki Çocuk ve gençlerin yararlanabileceğini söyledi.

Toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla programlar düzenlendiklerini belirtenİl Müdürü Vekili Bener,"Çocuklarımızı spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerimizde her yıl uygulanan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları bugün itibariyle kapılarını gençlere açıyor. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle GSB spor okullarına kayıt yapan öğrenci sayımız 13.655 dir. Çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan GSB spor okullarımızda gençlerimizin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı, sporla tanıştırmayı ve spor bilinci oluşturmayı hedefliyoruz "dedi.

Konuşmaların ardından GSB spor okulları, karate, tekvando, judo, eskrim, badminton, güreş, voleybol, hentbol, basketbol, futbol, atıcılık, kürek, okçuluk ve jimnastik branşlarındaki sporcuların yaptığı gösterilerle açıldı.

Eylül ayına kadar sürecek GSB spor okullarında 05-18 yaş grubu çocuklara 56 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verileceğini, açılış sonrası Atletizm Pistinde farklı branşlarda gösteri maçı yapan sporcuları tek tek gezerek başarı dileyen Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, sporcularla günün anısına fotoğraf çektirdi.