Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.409,39
ALTIN
971,38
DOLAR
16,65
STERLİN
20,25
EURO
17,43

Adıyaman'da GSB Spor Okulları açıldı

Adıyaman'da çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmeleri, topluma daha güçlü ve sağlıklı kazandırılmaları amacıyla, Adıyaman Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın açılış töreni düzenlendi.

30 Haziran 2022 Perşembe 10:38
2 Okunma
Adıyaman'da GSB Spor Okulları açıldı

Adıyaman Atletizm Pistinde düzenlenen GSB Spor Okulları açılış törenine Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Müdür Vekili Fevzi Bener, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Müdür Vekili Fevzi Bener; 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’nde başlatılan eğitimlerden, 5-18 yaş gruplarındaki Çocuk ve gençlerin yararlanabileceğini söyledi.
Toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla programlar düzenlendiklerini belirtenİl Müdürü Vekili Bener,"Çocuklarımızı spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerimizde her yıl uygulanan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları bugün itibariyle kapılarını gençlere açıyor. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle GSB spor okullarına kayıt yapan öğrenci sayımız 13.655 dir.  Çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan GSB spor okullarımızda gençlerimizin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı, sporla tanıştırmayı ve spor bilinci oluşturmayı hedefliyoruz "dedi. 
Konuşmaların ardından GSB spor okulları, karate, tekvando, judo, eskrim, badminton, güreş, voleybol, hentbol, basketbol, futbol, atıcılık, kürek, okçuluk ve jimnastik branşlarındaki sporcuların yaptığı gösterilerle açıldı.
Eylül ayına kadar sürecek GSB spor okullarında 05-18 yaş grubu çocuklara 56 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verileceğini, açılış sonrası Atletizm Pistinde farklı branşlarda gösteri maçı yapan sporcuları tek tek gezerek başarı dileyen Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, sporcularla günün anısına fotoğraf çektirdi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Okulları Öğrencisi Sakmak, turnuvada iki altın madalya ve bir kupa kazandı
SANKO Okulları Öğrencisi Sakmak, turnuvada iki altın madalya ve bir kupa kazandı
'Babalar Günü’nde Satranç Turnuvası' düzenlendi
'Babalar Günü’nde Satranç Turnuvası' düzenlendi
GSB Spor Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı
GSB Spor Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı
Badminton Adıyaman takımı Türkiye yarı finallerinde
Badminton Adıyaman takımı Türkiye yarı finallerinde
Masa Tenisi Sporcuları yarı finale yükseldi
Masa Tenisi Sporcuları yarı finale yükseldi
SANKO Okulları öğrencisi Simitçi yüzme milli takımında
SANKO Okulları öğrencisi Simitçi yüzme milli takımında
Adıyamanlı sporcular U14 atletizm Türkiye şampiyonasında madalyaları topladı
Adıyamanlı sporcular U14 atletizm Türkiye şampiyonasında madalyaları topladı
Gençlerin adresi yaz spor okulları oluyor - Videolu Haber
Gençlerin adresi yaz spor okulları oluyor - Videolu Haber
02 Cendere Taraftarlar Derneği'nden Keleş’e ziyaret
02 Cendere Taraftarlar Derneği'nden Keleş’e ziyaret
Adıyaman'da özel eğitim okullarına spor malzemesi desteği
Adıyaman'da özel eğitim okullarına spor malzemesi desteği
Başkan Kılınç, Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda ter döktü - Videolu Haber
Başkan Kılınç, Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda ter döktü - Videolu Haber
Türkiye şampiyonasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Türkiye şampiyonasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Öğretmenler arası futbol turnuvası sona erdi
Öğretmenler arası futbol turnuvası sona erdi
Adıyaman Belediyesi'nin 'Birimler Arası Futbol Turnuvası' başladı
Adıyaman Belediyesi'nin 'Birimler Arası Futbol Turnuvası' başladı
Yaz spor okulları başladı
Yaz spor okulları başladı
Raketlerin şampiyonları belli oldu
Raketlerin şampiyonları belli oldu
Kahta 02 Spor Başkanı Musa Yıldırım istifa etti
Kahta 02 Spor Başkanı Musa Yıldırım istifa etti
Konukoğlu: İnandığınız sürece başaramayacağınız hiçbir şey yok
Konukoğlu: İnandığınız sürece başaramayacağınız hiçbir şey yok
Adıyaman Türkiye Kürek Şampiyonasına hazırlanıyor
Adıyaman Türkiye Kürek Şampiyonasına hazırlanıyor
Köylü çocuklar BOCCE’de Türkiye 2'incisi ve 3'üncüsü oldu
Köylü çocuklar BOCCE’de Türkiye 2'incisi ve 3'üncüsü oldu
Milli Sporcudan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Milli Sporcudan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Şampiyon sporculardan Vali Çuhadar'a ziyaret
Şampiyon sporculardan Vali Çuhadar'a ziyaret
Cimnastik Grup Şampiyonları belli oldu
Cimnastik Grup Şampiyonları belli oldu
Kürek Milli Takımı Adıyaman’da kamp yapıyor - Videolu Haber
Kürek Milli Takımı Adıyaman’da kamp yapıyor - Videolu Haber
Gençler fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi
Gençler fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi
SANKO Okullarının basketbol başarısı
SANKO Okullarının basketbol başarısı
Rektör Dağlı: Yıldız sporcu olmak için doğru beslenmeli ve fizik kondisyonunuza önem vermelisiniz
Rektör Dağlı: Yıldız sporcu olmak için doğru beslenmeli ve fizik kondisyonunuza önem vermelisiniz
Adıyaman Gücü namağlup şampiyon oldu
Adıyaman Gücü namağlup şampiyon oldu
Adıyaman’da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi - Videolu Haber
Adıyaman’da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi - Videolu Haber
Adıyaman'da bilek güreşi Türkiye şampiyonası 500 sporcunun katılımıyla başladı
Adıyaman'da bilek güreşi Türkiye şampiyonası 500 sporcunun katılımıyla başladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim