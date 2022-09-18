Adıyaman'da farklı mekanlarda satranç oynandı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, zaman, mekan ve yaş gözetmeden bir araya gelen tüm satranç severleri tebrik etti.

Kommagene uygarlığının beş büyük yerleşim yerinden birisi olan tarihi Perre Antik Kentinin satranç sporcularını misafir ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmış Perre antik kenti birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bugün böylesine önemli bir mekanda Satranç İl Temsilciliğimizle ile beraber düzenlediğimiz organizasyonu gençlerimiz tarihimiz ile iç içe yaşasınlar istedik. Spor Kültürünü tarihi bir mekanda Kültürel mirasımızla birleştirerek aynı zamanda kentimizin turizm değerlerinin de tanıtımına katkı sağlıyoruz.Sporcularımızın spora olan ilgilerini farklı aktiviteler düzenleyecek daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu hem Spor yapıp hem de tarihimizi ve kültürümüzü yakından tanıyan sporcularımızla keyifli bir gün geçirdik" dedi.