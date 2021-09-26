Adıyaman’da dostluk kazandı

Karşılaşma öncesi açıklama yapan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde 81 ilde 23-30 Eylül tarihleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini ve sağlıklı yaşam kültürünü arttıran, toplumda hareketlilik bilinci ile spora teşvik edici çeşitli sportif faaliyetlerle kutlanan önemli bir projedir” dedi.

“Halkımızın spor yaparak sağlıklı bir yaşam biçimi kazanmasını hedefliyoruz”

Sporun tabana yayılmasına gayret ettiklerini belirten İl Müdürü Fikret Keleş, “Halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapması için bütün tesislerimizi halka açmış durumdayız. Halkımızın spor yaparak sağlıklı bir yaşam biçimi kazanmasını hedefliyoruz. Bu anlamda binlerce gencimizi sporun güzellikleriyle, fair play ruhuyla buluşturan ‘Avrupa Spor Haftası’nı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Dostluğun kazandığı karşılaşma sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin katılım sağlayan 55 yaş üstü Veteranlara katılım Belgelerini takdim etti.