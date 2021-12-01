Adıyaman'da 'Bowling' şampiyonları belli oldu

Adıyaman Park AVM Let’s Get Fun Bowling Salonu’nda yapılan yarışma, 10 erkek 9 kız takımı olmak üzere toplam 19 takım ve 160 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Yarışma finalinde; Erkeklerde 1. Mimar Sinan MTAL, 2. Esentepe Anadolu Lisesi, 3. Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ve 4. Spor Lisesi oldu. Bayanlarda ise, 1. Esentepe MTAL, 2. Doğa Koleji, 3. Simya Koleji ve 4. Özel Bil Fen Anadolu Lisesi oldu.

Yarışlar sonunda açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bowling yarışmalarına ilginin arttığına dikkat çekerek, “Farklı bir spor dalı olan bowlinge gençlerimizin göstermiş olduğu ilgi hepimizi mutlu etti. Çok keyifli olmasının yanı sıra eğlenceli bir spor dalı olan Bowling Adıyaman müsabakalarında Grubunda birinci olan takımlarımız Aralık ayında düzenlenecek olan Okullar arası grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek. Ben dereceye giren okullarımızı ve sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor, katılacakları Grup yarışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Dereceye giren sporculara ve takımlara, kupa ile madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Spor Şube Müdürü Sezgin Yıldırım, Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilcisi Zeynel Abidin Şenlik, AVM Let’s Get Fun Bowling Salonu İşletmecisi Sadin Karakaş ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verildi.