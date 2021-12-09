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Adıyaman'da Bilek Güreşi yarışmaları sona erdi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi yarışmaları sona erdi.

09 Aralık 2021 Perşembe 17:06
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Adıyaman'da Bilek Güreşi yarışmaları sona erdi

Adıyaman’da Gençler A Kız / Erkek kategorilerinde yapılan Bilek Güreşi yarışmalarına 30 okuldan 84 erkek, 19 kız toplam 103 sporcunun katılımıyla sona erdi.
Bileğine ve gücüne güvenenlerin yoğun ilgi gösterdiği okullararası Bilek Güreşi yarışmalarına madalyalarını Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş tarafından verildi.
Sporcular temsil ettikleri okullarının başarısı için ter döküp bileklerinin hakkı ile madalyalarını kazandıklarını belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, dereyeceye giren sporcuları ve okullarını kutladı.

 

Kaynak: PHA
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