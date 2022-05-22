Adıyaman'da bilek güreşi Türkiye şampiyonası 500 sporcunun katılımıyla başladı

Yeni Mahalle Spor Salonunda başlayan ve iki gün sürecek olan müsabakalar Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yapılan açılış töreni ile start aldı.

Türkiye Şampiyonasına katılan sporculara başarılar dileyen Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri,"Medeniyetler şehri Adıyaman’da sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün 51 farklı ilin bileğine güvenen 500 Sporcusu madalya için mücadele edecek."dedi.

Müsabakaları değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri,"Yüzlerce ören yeri ile adete bir açık hava müzesini andıran Adıyaman’da müsabakaların dışında buraları da mutlaka gezmenizi ve görmenizi öneririm. Sizler başarılı birer sporcu olmanın yanı sıra aynı zaman da farklı illerde müsabakalara katılan birer tanıtım elçisi olarak memleketlerimizin kültürünü ve güzelliklerini gittiğiniz yerlerde sevdiklerinize mutlaka anlatın. Umarım iki gün boyunca ilimizde keyifli zaman geçirirsiniz" şeklinde konuştu.

Müsabakalarının il gününde derece elden sporculara madalya ve başarı belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve Spor Hizmetleri Zeynel Abidin Deneri tarafından verildi.