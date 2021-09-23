Adıyaman’da Avrupa Spor Haftası etkinliği - Videolu Haber

Yeni Mahalle Spor Salonunda Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından koordine edilen, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin açılış törenine Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, farklı branşlardan sporcular, antrenörler, öğrenciler ve sporcu aileleri katıldı.

Hareket etmenin sağlıklı yaşam için önemine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş;"Yaz Spor Okullarını muhteşem bir katılımla tamamladık. Umarım, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde, yaz döneminde başlattığımız sportif etkinliklerimiz artarak devam eder. Tüm dünyada geleneksel olarak her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle gerçekleştiriliyor. Her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini ve sağlıklı yaşam kültürünü arttıran, toplumda hareketlilik bilinci ile spora teşvik edici çeşitli sportif faaliyetlerle kutlanan önemli bir proje” dedi.

“Sporda motivasyon önemli”

İl Müdürü Fikret Keleş; “Avrupa Spor Haftası kapsamında “Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri” etkinliği 81 ilde eşzamanlı olarak ilimizde farklı aktivitelerle maske ve mesafe kuralların dikkat edilerek gerçekleştirilecek. Tüm dünyayı saran Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Ancak bu süreçte bütün spor tesislerimizin bakımı, hijyen kurallarına uygun dezenfeksiyon çalışmaları sürekli yapılıyor. Bu süreçte bizim için gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak ve canlı tutmak çok önemli. Tesislerimizden 7/24 faydalanan tüm Antrenörlerimizin hepsi sporcularımızın motivasyonu artırıcı antrenmanlarla gençlerimizin spordan uzak kalmaması için özveri ile çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programına katılan sporcuların yaptığı gösteriler renkli görüntüler oluşturdu.

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