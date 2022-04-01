Adıyaman'da 258 sporcu şampiyonluk için hünerlerini sergiledi

Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Müsabakaları bu yıl Adıyaman’da Halk Oyunlarına büyük katkılar sunan, kültürümüzün geleceğe aktarılmasında büyük emek sarf eden Hamza Çivi’ye ithafen gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle Spor Salonunda düzenlenen Kulüpler Arası Hamza Çivi Halk Oyunları yarışmalarına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, Adıyaman İnternet Gazetecileri Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve Adıyaman Halk Oyunları İl Temsilcisi Şah İsmail Çalışkan, sporcular ve aileleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlü yetkilileri, kültürüne sahip çıkan bir kent olan Adıyaman’ın, Folkloru ve Halkoyunları ile geçmişini bu günlere taşımış bir il olduğunu söyledi.

Her bölgenin kendine has kültürü olan Halkoyunlarına ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürlü yetkilileri,"Bizler geçmişine kültürüne önem veren bir milletiz. Bu nedenle, halk oyunlarının bir milletin coşkusunu, heyecanını, kahramanlıklarını anlatan, bulunduğu yörenin tarihini, kültürünü, kimliğini yansıtan en önemli olgulardan biri olduğuna inanıyoruz. Halk oyunları bizim çok önem verdiğimiz bir alan. Hedefimiz folklorumuzu ve kültürümüzü daha geniş kitlelere yayamak ve bu alanda faaliyet gösteren kulüp sayılarını daha da artırmak. Yapacağımız tüm çalışmalarla halk oyunlarımızı daha iyi seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. Bugün burada da görüldüğü gibi çok yoğun katılım ve güzel bir ortam var. Halk oyunlarına destek veren tüm anne babalara teşekkür ediyorum. Gençlerimizi, çocuklarımızı, katılım sağlayan tüm ekiplerimizi sergiledikleri nefes kesen gösterilerden dolayı kutluyor müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

Adıyaman İl Gençlik ve Spor İl Müdürlü yetkilileri, Türk halk danslarına; dansçı, eğitmen, öğretim görevlisi ve uluslararası jüri üyesi olarak emeği geçen, Adıyaman Folkloruna ve Halk Oyunların dünyaya tanıtılmasında meşale görevi yapan Hamza Çivi adına yapılan plaketi Adıyaman Halk Oyunları İl Temsilcisi Şah İsmail Çalışkana verdi.