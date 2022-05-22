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Adıyaman’da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi - Videolu Haber

Adıyaman'da bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlenirken etkinliğe ilgi yoğun oldu.

22 Mayıs 2022 Pazar 16:33
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Adıyaman’da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi - Videolu Haber

Yeşilay tarafından gerçekleştirilen bisiklet turu, Adıyaman Valiliği önünden başladı. Etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Yeşilay Adıyaman Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel, Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci, sporcular, vatandaşlar ve çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte 200 bisikletli 10 kilometre pedal çevrildi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 bisikletlinin katıldığı Valilik bahçesinde son buldu.
Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Adıyaman’da gelenekleşen Yeşilay bisiklet etkinliğine hep birlikte katıldık. Çok keyif aldık gençlerimizin yanında olduk ve onlar bisiklet sürdük. Sadece bisiklet değil her alanda gençlerimizin yanındayız. Onları zararlı alışkanlıklardan korumak için sporu her zaman destekliyoruz. Her zaman gençlerimizin yanında olacağız" dedi.
Açıklamanın ardından bisiklet turuna katılanlar fotoğraf çekti.

Kaynak: PHA
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