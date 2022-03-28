Adıyaman'da '02 Cendere Grubu' dernek statüsüne kavuştu

'02 Cendere Taraftar Grubu' başkanlığını yürüten Mahmut Tuzcu, yönetim kuruluyla birlikte hazırladıkları tüzükle resmileşme adımını atarak Adıyaman Valiliği Dernekler Masasına müracaatlarını yaparak dernekleşti.

"Müracaatımızı yaparak dernek olma hayalimizi gerçekleştirdi"

Dernekleşme sonrası değerlendirmede bulunan 02 Cendere Taraftar Grubu Başkanı Mahmut Tuzcu,"23.03.2022 tarihinde uzun yıllardır hayalini kurduğumuz 02 Cendere Taraftar Grubunu resmi yazışmalarımızı ve müracaatımızı yaparak dernek olma hayalimizi gerçekleştirdi. Amacımız Adıyaman’da bulunan armaya ve Adıyaman Futbol kulübüne gönül veren gençlerimizi bir arada toparlamak grubumuza gençlerinin talepleri çok yoğun üyelik konusunda çalışmışlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."dedi.

"Büyüyoruz ve büyümeye devam edeceğiz"

Derneklerinin kapısı her zaman açık olduğunu belirten Tuzcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah bundan sonra daha güzel işlere imza atım maçlarda takımımıza desteklerimize devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan '02 Cendere Taraftar Grubu' yöneticilerine üyelerimize teşekkür ediyorum. Derneğimizin kapımızı herkese açık amacımız burada sporunu gençlerimize aşılamak gün geçtikçe büyüyoruz ve büyümeye devam edeceğiz"