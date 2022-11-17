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Adıyaman Türkiye'nin ilk Kürek Maratonuna hazır

Adıyaman Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Türkiye’nin ilk Kürek Maratonu “Commagene Rowing Marathon” Adıyaman ev sahipliğinde Besni ilçesindeki Kızılın köyünden başlayarak, Damlıca köyüne kadar olan mesafede Atatürk Baraj Gölü'nde gerçekleştirilecektir.

17 Kasım 2022 Perşembe 14:27
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Adıyaman Türkiye'nin ilk Kürek Maratonuna hazır

Yıllardır su sporlarında ciddi yatırımların yapıldığı Adıyaman’ın Kürek sporunda marka kent olduğuna dikken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Kürek Maraton yarışlarına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.
Son yıllarda başta Kürek Milli Takımı olmak üzere bir çok takımın Adıyaman Gazihandede Su Sporları Merkezinde güç geliştirme ve kondisyon için kamp yaptıklarına dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş, organizasyon ile ilgili şu bilgileri verdi:
”Atatürk Barajı göl sularında yılın 12 ayı Kürek sporu yapılabilecek bir potansiyele sahip. Ayrıca, Gölbaşı ilçemizdeki Tabiat parkı olarak da bilinen Gölbaşı Gölünde Türkiye’nin en iyi yarış parkurlarını hazırlayarak sahip olduğumuz tesislerde Türkiye Şampiyonaları yapıyoruz. Türkiye’nin en doğusunda en iyi tesislere, dur su potansiyeline ve parkurlara sahip olan Adıyaman önümüzdeki günlerde yine bir ilke imza atarak Dünya Kürek Maraton Yarışlarına ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilki 18-20 Kasım tarihleri arasında Besni İlçesi Kızılin köyünden başlayarak, Damlıca köyüne kadar olan 42 kilometrelik mesafede gerçekleştirilecek “Commagene Rowing Marathon” yarışları için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Azerbaycan, Moldova ve Malta başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 100 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek. Yarışlar, Sporcular olimpik 4x ve 1x sınıflarında 42 kilometre, C4x+ (Deniz küreği) sınıfında ise 21 kilometre (yarı maraton) uzunluğundaki parkurda yarışacak"

Kaynak: PHA
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