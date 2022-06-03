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Adıyaman Türkiye Kürek Şampiyonasına hazırlanıyor

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Direktörü Uğur Kılıç, Milli Takım Antrenörü Süheyl Yılmaz Gölbaşı Tabiat Parkı olarak bilinen Gölbaşı gölünde 13 sporcunun katılımı ile devam eden Milli Takım Güç Geliştirme Kampındaki incelemelerinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i makamında ziyaret etti.

03 Haziran 2022 Cuma 20:23
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Adıyaman Türkiye Kürek Şampiyonasına hazırlanıyor

Ziyarette Türkiye’nin en güzel parkurlarından birine sahip olan Gölbaşı Gölü Kürek Sporu için gördüğüm en iyi mekânlardan birisi diyen Türkiye Kürek Federasyonu Genel Direktörü Uğur Kılıç,"Ülkemizde bir çok yerde kürek kampı yaptık ancak ben Adıyaman’daki gibi tesisleri ve bu muhteşem su parkurlarını hiçbir yerde görmedim. Adıyaman gelecekte inanılmaz bir potansiyele sahip olacak. Bizler de bu kamp için iyi ki Adıyaman’da gelmişiz. Eğer fiziki şartları sağlayabilirsek Ağustos ayında Türkiye Kürek Şampiyonası için Gölbaşı Gölüne yüzlerce sporcu ile gelebiliriz. Bize göstermiş olduğunuz misafirperverlik ve ev sahipliği için başta Adıyaman Valiliğine, Gölbaşı Kaymakamlığına ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne gönülden teşekkür ederim" dedi.
Adıyaman’ın Kürek Sporunda marka kentler arasına girmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise şunları söyledi:
"Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar’ın ilimizde spora ve özellikle de üç tarafı sularla çevrili bir kent olmamızdan dolayı su sporlarına ilgisi bizleri motive ediyor. Aynı şekilde ilçelerimizde sahip olduğumuz potansiyelin değerlendirilmesi anlamında yoğun bir gayret içerisindeyiz. Gölbaşı Gölündeki tesislerimiz gelecekte tamamlandığında Türkiye’nin en önemli Kürek Sporları tesislerinden birine daha sahip olmuş olacağız. Gazihandede Su Sporları Merkezimizde Kürek Kamplarını yapıp Gölbaşı Gölünde büyük yarışlar yaptığımızı düşünecek olursak sahip olduğumuz zenginlik bizim marka değerimizi her geçen gün artıracaktır. Ben her zaman bizlere destek olan Türkiye Kürek Federasyonuna ve sizlere teşekkür ediyorum"
Türkiye Kürek Federasyonu Genel Direktörü Uğur Kılıç ziyaretleri sonrasında İl Müdürü Fikret Keleş’e Kürek Milli Takım forması hediye etti. 
Kürek Federasyonunun Adıyaman’a ilgisinden duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Müdürü Fikret Keleş ise Türkiye Kürek Federasyonu Genel Direktörü Uğur Kılıç’a el işlemesi Ay Yıldızlı bir plaket takdim etti.

 

Kaynak: PHA
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