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Adıyaman Su Topu Türkiye şampiyonasında 4'üncü oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Türkiye Şampiyonasında Adıyaman’ın temsil eden sporcular Türkiye 4'üncü oldu.

09 Ağustos 2022 Salı 13:54
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Adıyaman Su Topu Türkiye şampiyonasında 4'üncü oldu

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Elâzığ ilinde 12 ilden 8 kız-8 Erkek takım olmak üzere toplamda 240 sporcunun mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Türkiye Şampiyonasında büyük başarılara imza atarak rakiplerini eleyen Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu erkek takımımız Türkiye 4'üncü oldu. Dereceye giren sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: PHA
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