Adıyaman Gücü namağlup şampiyon oldu

Adıyaman 2. Amatör küme'de geride kalan 8.hafta sonunda 8 maçta 8 galibiyet alan Adıyaman Gücüspor 35 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. 24 puanla sezonu namağlup olarak şampiyon olarak tamamlayan Yeşil-Beyazlı ekip 2022-2023 sezonunda Adıyaman 1. Amatör küme liginde mücadele edecek.

Ligin son maçında İkinci sırada bulunan Besni Anadoluspor'u 5-2 ile geçen Yeşil-Beyazlılar maç sonrasında şampiyonluk kupasını alarak taraftarı ile şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Adıyaman Gücüspor Kulübü Başkanı Mehmet Ergül, basın mensuplarına namağlup şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Bütün futbolcu ve teknik heyeti gönülden kutladığını belirten Ergül, "Bu çok güzel bir duygu. Sezonun başında şampiyonluğa inanmış bir takım vardı ve şimdi de bu inanmış ekip şampiyon oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Adıyaman 1. Amatör küme'de iddiamız devam edecek" dedi.