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Adıyaman, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Gölü’nde 26 Ağustos tarihinde açılışı yapılan Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası devam ediyor.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:52
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Adıyaman, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Gölü’nde 26 Ağustos tarihinde açılışı yapılan Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası devam ediyor.

Gölbaşı ilçesinde 3 gün sürecek olan Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Kürek Federasyonu tarafından gerçekleştiriliyor. Adıyaman’da ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. İlk gün yapılan açılış seremonisinin ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük kulüplerinde yer aldığı 20 kulüp ve 500 sporcunun katılımıyla şampiyona sürüyor.

Eleme yarışlarıyla başlayan yarışların ikinci gününde soluk soluğa mücadele sergilendi. Puanlama sistemine göre en yüksek puanı alan takım Pazar günü yapılacak olan finallerde Gençler Türkiye Şampiyonu olacak.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, sporcuları ve teknik heyeti Gölbaşı ilçesinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Gölbaşı Gölümüz kürek sporunu yapmak için sporcularımıza çok güzel fırsatlar sunuyor. Bizde bu fırsatı değerlendirmek istedik. Çok kısa sürede parkurumuzu oluşturduk ve şuanda Dünya standardında bir parkura sahip olduk. Bu parkur bize Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası hatta Dünya Şampiyonası yapma imkanı veriyor. İleriki sürekçe bunlar hedeflerimiz arasındadır. Gençlerimizin sportif imkanlarının arttırılması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Adıyaman’ın üç tarafının suyla kaplı olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş ise, “Adıyaman üç tarafı suyla çevrili bir su şehridir. Tarihi ve turistik bir şehirdir. Türkiye’den 20 spor kulübü, 500 sporcuyla Adıyaman’da büyük organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız kentimizi su sporlarının merkezlerinden birisi haline getirmektir. Gerekli alt yapılara sahibiz. Adıyaman ikinci su sporları tesisine de kavuştu. Gerek su sporları gerekse de spor turizmi konusunda çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli sporcu Kerem Fidan, Adıyaman’da çok güzel bir yarış çıkardıklarını, parkurun ve gölün çok güzel olduğunu belirtti.

Fenerbahçeli Sporcu Yiğit Cem ise, dört çifte ve iki çifte yarışlarında güzel yarış çıkarttıklarını belirterek, Adıyaman tarihi yapısıyla güzel bir şehir olduğunu kaydetti.

Kaynak: iha
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