Adıyaman FK Spor: 3 Bodrumspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi sahasında ağırladığı Bodrumspor A.Ş'yi 3-1 yenerek mağlup etti.

Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Barkın Kara'nın yönettiği maçta her iki takım mücadele ederken maçın 2. dakikasında Bodrumspor A.Ş oyuncusu Samet Yalçın'ın attığı gol ile maç, 1-0 olarak öne geçti. Maçın 11. dakikasında ise Adıyaman FK oyuncusu Cengizhan Akgün'ün kullandığı penaltıyla maç 1-1 olarak beraberlik eşitlendi. Maçın 21.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Ogün Özçiçek'in attığı gol ile maç 2-1 oldu. 3 Dakika uzatmalara gidilen ilk yarı 2-1 tamamlandı. İkinci yarısında ise Adıyaman FK oyuncusu Ahmet Kaan Ergün 60.dakikada, Bodrumspor A.Ş oyuncusu Oğuzhan Doğan ise 71. Dakikada sarı kart gördü. 6 dakika uzatmalara gidilen karşılaşmada 90.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Osman Torun'un attığı gol ile maç 3-1 oldu. Karşılaşmanın sonucunda maç 3-1 bitti.