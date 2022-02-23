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Adıyaman FK, sahasında farklı yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı müsabakada rakibi Afjet Afyonspor’a 5-0 mağlup oldu.

23 Şubat 2022 Çarşamba 19:04
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Adıyaman FK, sahasında farklı yenildi

Adıyaman Atatürk Stadı’nda Covid-19 tedbirleri kapsamında oynanan mücadele saat 13.00’da başladı. Müsabaka her iki takımın da gol arayışları ile başladı. İlk yarının sonlarına doğru Afjet Afyonspor, kazandığı penaltıyı gole çevirince 1-0 öne geçti. Mücadele bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Adıyaman FK, beraberlik golü ararken 56. dakikada kalesinde ikinci gölü buldu. İkinci golden sonra aradığı golü bir türlü bulamayan Adıyaman FK, 70, 75 ve 81. dakikalarda rakip takımın attığı gollerle müsabakadan 5-0 mağlup ayrıldı.
Adıyaman FK: Ahmet Çolak, Cengizhan Akgün, Taylan Özgün, Evren Kilarci, Yılmaz Daler, Osman Torun, Oğuzhan Öztürk, Mustafa Çağlayan, Mert Arabacı, Muhammet Akpınar ve Hakan Olkan.
Yedekler: Özal Keklik, Hüseyin Ekici, Ömürcan Karaca, Emre Gündoğdu, Göktan Işılak, Ömer Faruk Yaylacı, Ahmet Gazihan Fırat, İbrahim Halil Öner, Kerem Çalışkan ve Emre Gürsel Hürcan.
Teknik Sorumlu: Süleyman Bilgin.
Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Taha Can Velioğlu, Alaattin Hamza Ok, Doğukan Emeksiz, Erhan Şentürk, Ferhat Çulcuoğlu, Mithat Pala, Yakup Yiğit, Celal Hanalp ve Burak Çoban.
Yedekler: Ahmet Daş, Yusuf Avcılar, Emre Dayan, Nazmi Candoğan, Ömer İnan, Mehmet Abdullah Çoban, Fatih Aktay, Barış Zeren, İlke Tankul ve Yavuz Selim Tek.
Teknik Sorumlu: Bahaddin Güneş.
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Samet Özkul, Serdar Soydan ve Erdem Demirtaş.
Sarı Kartlar: Oğuzhan Öztürk (Adıyaman FK), Mert Arabacı (Adıyaman FK), Hakan Olkan (Adıyaman FK) ve Osman Torun (Adıyaman FK).
Goller: Dakika 45 + 1 Penaltı Erhan Şentürk (Afjet Afyonspor), dakika 56 Doğukan Emeksiz (Afjet Afyonspor), dakika 70 Erhan Şentürk (Afjet Afyonspor), dakika 75 Erhan Şentürk (Afjet Afyonspor) ve dakika 81 Erhan Şentürk (Afjet Afyonspor).

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 23.02.2022 19:51
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