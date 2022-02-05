Adıyaman FK- İnegölspor: 2-0

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Enes Kanpara yönetirken, ev sahipliği yapan Adıyaman FK ve rakip takım İnegölspor kıyasıya mücadele etti. Maçta ilk gol Adıyaman FK'dan gelirken, 45. Dakikasında Oğuzhan Öztürk İnegölspor'un ağlarını topla buluşturdu. Maçın ilk yarısı ev sahibi Adıyaman FK'nin üstünlüğü ile son buldu.

İkinci yarı karşılaşmasında İnegölspor'un kıyasıya mücadelesi karşılıksız kalırken, Adıyaman FK'nin ikinci golü 73. Dakikada Cengizhan Akgün'ün penaltı golü ve maçın bitiş düdüğü ile Adıyaman FK sahadan 2-0 galip ayrıldı.