Adıyaman Eskrimde başarısına bir yenisini daha ekledi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 18-19 Aralık tarihleri arasında Kahramanmaraş Spor Salonunda gerçekleştirilen U12 Eskrim Epe kategorisindeki müsabakalara ilk kez katılan Gül Selin Başkara’nın madalya aldığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş;"Türkiye’nin 15 ilinden 266 Eskrim sporcusunun katıldığı müsabakalarda Epe kategorisinde mücadele eden 10 yaşındaki Gül Selin Başkara katıldığı ilk yarışmada 6. Oldu. Yaklaşık 1 yıl önce Eskrim branşı antrenmanlarına katılan sporcumuzun kısa sürede kendisinden daha deneyimli sporcularla mücadele ederek dereceye girmesi bizleri çok mutlu etti. Eskrimde başarılarımıza böylece bir yenisini daha ekledik. Ben Gül Selin’in gelecekte Türkiye şampiyonlukları elde edeceğine inanıyor, onu müsabakalara hazırlayan antrenörlerini ve kendisini kutluyorum" dedi.

Eskrim sporcusu Gül Selin Başkara, turnuva sonunda kazandığı ilk madalya ile antrenörü Betül Alabaş ve Yunus Savaş ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret ederek sevincini paylaştı.