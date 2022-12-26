Adıyaman'da şampiyonlar madalyalarına kavuştu

Centilmenlik içerisinde müsabakaların bittiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş: “Öğrencilerimizin madalya için kıyasıya 2 gün süren mücadeleleri ve centilmenlik içerisinde tamamlanan müsabakalar ile sona erdi. Müsabakalara sporcular kadar ailelerin de ilgisinin yoğun olduğunu gördük. Bu hem sporcuları hem de bizleri çok mutlu etti. Kick Boks yarışmaları sonunda dereceye giren sporcularımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şampiyon Kick Boks sporcularına madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Okul Sporları Şube Müdürü Volkan Akgül ve Sporcuların Aileleri verdi.



Perre Haber Ajansı (PHA)