Adıyaman Boks’da Türkiye 2.’si ve 3'sü oldu

Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Türkiye 2.’si Yusuf Çolak, Türkiye 3.’sü Sena Karakütük, Antrenörü Samet Keskin, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri’yle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret ederek, başarılarını paylaştılar.

“Türkiye şampiyonasında madalya kazanan sporcularımızın hepsiyle gurur duyuyorum”

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Elazığ Fırat Üniversitesi çok amaçlı spor Salonu’nda 61 ilden 542 sporcunun katılımı ile düzenlenen şampiyonada +92 kilogramda Yusuf Çolak Türkiye 2.’si, 54 kilogramda Sena Karakütük Türkiye 3.’sü oldu. Bu önemli başarılardan dolayı başta antrenörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlimizi başarıyla temsil ederek Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan sporcularımızın hepsi ile gurur duyuyorum “dedi.

Keleş, konuşmasının devamında ise, ”Bayan sporcularımızın erkekler kadar başarılı olup müsabakalarda madalya alması hepimizi gururlandırıyor ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmenelinin Türk boks tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın boksörümüz olurken, elde ettiği başarı bütün bayan sporcularımızı da motive etti. Bu motivasyon bizim bayan sporcumuzu da başarıya bir adım yaklaştırmıştır” diye konuştu.

Ziyaret, sporculara çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.