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Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler finale çıktı

Van'da gerçekleştirilen Analig Yüzme Yarı Final Müsabakalarında mücadele eden Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler toplamda 76 madalya kazanarak göz doldurdu.

27 Nisan 2022 Çarşamba 14:45
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Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler finale çıktı

24-25 Nisan tarihlerinde Van'da düzenlenen Analig Yüzme Yarı Final Müsabakalarında Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler elde ettikleri derecelerle Adıyaman'ın gururu oldu.
Analig Yüzme Yarı Final Müsabakalarında Adıyaman Belediyesporlu sporcular; 23 tane 1.'lik, 23 tane 2.'lik ve 30 tane de 3.'lük alarak toplamda 76 tane madalya ile 13-14 yaş grubu erkeklerde takım halinde 1. Oldu. Adıyamanlı yüzücüler, 13-14 yaş bayanlarda da takım halinde 2. olarak Türkiye Analig Yüzme Şampiyonası Finallerine yükseldi.
Adıyaman Belediyesporlu yüzücülerin elde ettiği başarıyı değerlendiren ve sporcuları tebrik eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Amatör branşlarda her geçen gün ileriye giden sporcularımızı tebrik ediyor, finallerde başarılar diliyorum" diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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