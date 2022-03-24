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Adıyaman Belediyesi yüzme yarışmasına ev sahipliği yaptı

Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksi, 'Anadolu Yıldızlar Ligi' yüzme yarışmasına ev sahipliği yaptı.

24 Mart 2022 Perşembe 15:56
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Adıyaman Belediyesi yüzme yarışmasına ev sahipliği yaptı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 8 ilden 150'ye yakın yarışmacının katılımıyla gerçekleşen 'Anadolu Yıldızlar Ligi' yüzme yarışmasında dereceye giren sporcuları tebrik etti.
Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksindeki yarışmalar büyük bir heyecana sahne oldu. Oldukça çetin geçen yarışmalar sonucunda dereceye giren yüzücüler, ödüllerini Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in elinden aldı.
Turnuva sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen ve 8 ilimizden yaklaşık 150 sporcunun katıldığı yüzme sporu 'Anadolu Yıldızlar Ligi' grup müsabakaları programına katıldık. Dereceye giren sporculara madalya takdiminde bulunduk. Şehrimize gelen sporcu ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Spora olan desteğimizi ve şehrimizin tanıtımını her platformda sürdürmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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