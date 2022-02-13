Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Türkiye Finalleri için bileti aldı

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Gaziantep'te oynanan İşitme Engelliler Süper Lig Şampiyonası grup maçlarında karşılaştığı rakipleri Hatay Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler takımını 3-1, Adana Kurttepe İşitme Engelliler takımını aynı skorla 3-1 ve Batman İşitme Engelliler takımını 4-1 mağlup ederek grup şampiyonu olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Bu sonuçlarla Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımının 7-13 Mart tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek olan İşitme Engelliler Süper Lig Türkiye Finallerine katılan son 8 takım arasına girdiğini söyleyen İşitme Engelliler Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, başarılarında büyük katkısı olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

İşitme Engelliler Futbol Takımının başarısını sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla kutlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise emeği geçen herkesi başarılarından ötürü tebrik etti.