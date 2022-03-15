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Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.'sü oldu

Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Süper Lig Türkiye Finallerinde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, turnuvayı 4. olarak tamamladı.

15 Mart 2022 Salı 19:28
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Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.'sü oldu

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Süper Lig Türkiye Finallerinde 4. oldu.
Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle turnuvaya katılan ancak ilk 8 takım arasına girerek yarı finale kadar çıkma başarı göstermesine rağmen, finallerde istediği sonuçları alamayarak 4. olan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, kente kupayla döndü.
Gölcük İşitme Engelliler takımının İstanbul Çekmeköy İşitme Engelliler takımını mağlup ederek şampiyon olduğu turnuvanın 3.'lük maçında İstanbul Sessizler Kulübüne mağlup olan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, şampiyonluk hedefiyle katıldıkları turnuvada önemli takımlara rağmen 4.'lükle yetindiklerini ifade ederek, bu anlamda her zaman destekçileri olan ve başarılarında büyük katkısı olduğunu söyledikleri Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise İşitme Engelliler Futbol Takımını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. 

 

Kaynak: PHA
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