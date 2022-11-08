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Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler: 5 Diyarbakır İşitme Engelliler: 0

Geçen büyük bir başarıya imza atan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, yeni sezonun ilk maçında da deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır İşitme Engelliler takımını 5-0'lık farklı skorla mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
08 Kasım 2022 Salı 16:32
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Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler: 5 Diyarbakır İşitme Engelliler: 0

Geçen sezon mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Liginde önemli başarılara imza atan ve Gaziantep'te düzenlenen 2021-2022 Grup Maçları Türkiye 1.'si olan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, yeni sezona da farklı bir galibiyetle merhaba dedi.

İşitme Engelliler Süper Ligi C Grubunda oynan maçta Diyarbakır İşitme Engelliler Futbol Takımıyla deplasmanda karşılaşan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Maça oldukça istekli başlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Kulübü, rakibini art arda bulduğu gollerle mağlup ederken, ilk hafta elde ettiği farklı galibiyetten doalyı haftayı lider olarak tamamladı.

Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü yöneticileri, hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyleyerek, alınan galibiyeti kendilerine her zaman destek veren taraftarlarına ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a hediye etti.



Kaynak:PHA

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Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler: 5 Diyarbakır İşitme Engelliler: 0
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