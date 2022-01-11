Adıyaman atletizmde Türkiye 4'üncüsü oldu

Adana'da düzenlenen atletizmde Türkiye 4'üncüsü olduklarını belirten Adıyaman İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Yüksek bir performans gerektiren bir spor dalı olan Atletizmde sporcularımız takım halinde ilk dörtte yer alarak bizleri mutlu etmişlerdir. Adana’da yapılan final yarışlarına 500 sporcu katılım sağlarken Adıyaman’dan 1 takım, 4 sporcu katılım sağladık. Sporcularımızdan Elif İrmak, Yağmur Özkan, Zeynep Sarı ve Fatma Kevser Karataş Adana Merkez Park’taki yarışmamalarda 77 puan toplayarak Türkiye 4'üncüsü oldu. Ben Final Yarışmalarına katılarak madalya alan tüm sporcularımızı ve sporcularımızı çalıştıran antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum"dedi.