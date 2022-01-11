Adana'da düzenlenen atletizmde Türkiye 4'üncüsü olduklarını belirten Adıyaman İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Yüksek bir performans gerektiren bir spor dalı olan Atletizmde sporcularımız takım halinde ilk dörtte yer alarak bizleri mutlu etmişlerdir. Adana’da yapılan final yarışlarına 500 sporcu katılım sağlarken Adıyaman’dan 1 takım, 4 sporcu katılım sağladık. Sporcularımızdan Elif İrmak, Yağmur Özkan, Zeynep Sarı ve Fatma Kevser Karataş Adana Merkez Park’taki yarışmamalarda 77 puan toplayarak Türkiye 4'üncüsü oldu. Ben Final Yarışmalarına katılarak madalya alan tüm sporcularımızı ve sporcularımızı çalıştıran antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum"dedi.Kaynak: PHA
Adıyaman atletizmde Türkiye 4'üncüsü oldu
Adana'da yapılan Türkiye Atletizm Federasyonu Türkcell Bölgesel İl-İlçe Karmaları ve Kulüpler Kros Ligi Final yarışmalarına katılan Adıyaman U18 Kadınlar kategorisinde Adıyamanlı sporcular takım halinde Türkiye 4'üncüsü oldu.
11 Ocak 2022 Salı 11:04
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