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Adıyaman 1. Amatör Küme'de Gruplar belirlendi

Adıyaman 1. Amatör Küme'de , 2021-2022 sezonu grup kuralarının fikstürleri çekildi.

04 Ekim 2021 Pazartesi 15:30
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Adıyaman 1. Amatör Küme'de Gruplar belirlendi

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi salonunda gerçekleşen toplantıya, Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ASKF Adıyaman Başkanı Cenap Taşkın, TFF Adıyaman İl Temsilcisi Ali Can Çelik, il hakem kurulu temsilcilerinin yanı sıra, mücadele edecek olan kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Kura çekimi öncesi konuşan ASKF Adıyaman Başkanı Cenap Taşkın, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, pandemi kuralları çerçevesinde kulüp yöneticilerine sporcular için aşı takvimlerine dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. 

TFF Adıyaman İl Temsilcisi Ali Can Çelik ise, “Covid-19 pandemisinin seyri, bilim ve sağlık kurulunun önerileri ile TFF'nin liglerle ilgili alacağı kararlar doğrultusunda yeniden düzenlemeler yapılabilecek ve alınacak kararlar uygulanacaktır. Bununla birlikte mevsimsel koşullar ve TFF'nin organizasyonları ve planlamalarına uyumluluk açısından Adıyaman Yerel Amatör Ligler Planlamasında değişikliklere gidilebilecektir. Yeni sezonun tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diler, hazırlıklarını bu planlama doğrultusunda gerçekleştirmelerini önemle rica ederiz” dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Buna göre 2021/2022 sezonu Adıyaman 1. Amatör Grupları şu şekilde sıralandı:

A GRUBU
Farketmezspor, Besnispor, Şambayatspor, 1958 Gölbaşıspor, Sarıharmanspor, Adıyamanspor, Yamanspor ve Adıyaman Karapınar

B GRUBU
Çelikhan Sportifspor, Gerger Gapspor, Özsamsatspor, Adıyaman Demir02spor, Bölükyaylaspor, Adıyaman Belediye Kültürel, Adıyaman Fatih Gençlikspor ve Fıratspor

C GRUBU
Çelikhan BALspor, Gerger Atakentspor Adıyaman Çınarspor, Kahta İdmanyurduspor, Engin Görüşspor, Antik Perrespor, Adıyaman Gençlerbirliğispor ve Özyediyamanspor

 

Kaynak: PHA
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Adıyaman 1. Amatör Kümede Gruplar Belirlendi
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